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Kayseri'de Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsi Kursu düzenlendi



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) işbirliğiyle ultrasonografi eşliğinde uygulamalı karaciğer biyopsisi kursu düzenlendi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kursa Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları katıldı.

Kursun açılış konuşmasını yapan SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan; "Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin ana misyonlarından biri olan uzmanlık sonrası Tıp Eğitiminin bu kurs yoluyla hayata geçirilmesinden ve KLİMİK derneğinin katkılarından mutluluk duyuyorum. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu ve bunun gibi pek çok klinik içi, klinikler arası ve ulusal eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapmakta ve 2016 yılında ayaktan teşhis ve tedavisini üstlendiği 3.760.000 hasta yanında periferik anjiografi ve nitelikli USG'leri yoluyla girişimsel işlemlerde de Kayseri ve civarına hizmet etmektedir" dedi.

İki bölüm halinde düzenlenen kursun ilk bölümünde 25 kursiyere teorik bilgi verilirken, ikinci bölümde ise 16 hasta üzerinde ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi uygulamaları eğitimi verildi. Böylece, kursiyerlerin, son bir yılda 168 hastanın kronik viral hepatit enfeksiyonu tanı, tedavi ve takibi yapan bir merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlandı.

Kursta, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. İlhami Çelik, Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, Uzm. Dr. Zehra Beştepe Dursun ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Bilgehan Aygen, Prof. Dr. Kemal Deniz, Prof. Dr. Orhan Yıldız; ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi, kronik karaciğer hastalarında görüntüleme yöntemleri, kronik viral hepatitlerde patoloji ve kronik hepatit b olgusunun karaciğer patolojisi konularında paylaşımda bulundu.

(AÖ-Y)



28.04.2017 11:09:53 TSI

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