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Abdullah Reha Nazlı: Bilgi, taşımak için değil kullanmak içindir

28 Nisan 2017 Cuma, 11:01
Abdullah Reha Nazlı: Bilgi, taşımak için değil kullanmak içindir
Abdullah Reha Nazlı: Bilgi, taşımak için değil kullanmak içindir

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Adnan Menderes Üniversitesi'nde mühendislik fakültesi öğrencilerine mühendisliğin mantık, matematik, psikoloji ve felsefe ile ilişkileri ve hayata yansımaları konusunda bir konferans verdi. Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi'nde (AİSYEM) gerçekleştirilen etkinliğe gıda mühendisliği bölümü öğrencileri başta olmak üzere çeşitli bölümlerden öğrenciler katıldı.
Mühendisin işletmedeki hiyeraşik rolüne bakılarak hayatla ilgili çok önemli bir mesaj çıktığını söyleyen Nazlı, tüm işlerde mühendis gibi düşünmenin gerekli olduğunu söyledi. Mühendisin işletmede iş gücü ve sermaye gücünü temsil eden işçi ve patron arasında bilgiyi kullanan pozisyonunun önemi vurgulandı. İş dünyasında ve hayatta her şeyi bilen veya her işi yapabilen değil, bilgiye nasıl ulaşacağını ve onu nasıl kullanacağını bilen kişi olmanın gerekliliğinin altı çizildi.
"İyi bir fotoğrafçı olmaya giden yol, fotoğraf makinesini icat etmeye çalışmaktan geçmez" diyen Nazlı, kendini geliştirmek isteyen kişilerin genellikle olabildiğince bilgi yüklenmeye çalışmak hatasına düştüğünü söyledi. Konferansta ayrıca bilgiye erişebilen, teknolojinin getirdiği son araçları kullanan, bilirkişilerden ve hizmet sağlayan kaynaklardan yararlanan, yapamayacağı şeyler için gerekli araçları edinen ve her şeyi kendisi yapmaya çalışmayanın hızla ilerleyeceği konularına da değildi. Abdullah Reha Nazlı konuşmasında ayrıca sınırsız bilgi kaynağı içerisinde bilgiye ulaşım yollarını bilmenin çağımızda hayati önem taşıdığı ile ilgili örnekler de verdi. (EFE)

28.04.2017 11:10:16 TSI
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