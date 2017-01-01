YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim Bir Sen Futbol Turnuvasının Finali Yapıldı

Eğitim Bir Sen Futbol Turnuvasının Finali Yapıldı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen kurumlararası futbol turnuvasının şampiyon takımı, kupasını, İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'in elinden aldı.

Viranşehir ilçesinde 28 kurumun temsil edildiği turnuvanın final maçı Kışla Mahallesindeki halı sahada yapılırken, müsabakada Fatih Sultan Mehmet Lisesi ile Gömüllü-Gezdik İmam Hatip Ortaokulu takımları karşılaştı.

Final maçını Kaymakam Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve Eğitim Bir Sen Viranşehir Şube Başkanı Ahmet Bilen ve spor severler izledi. Müsabakayı kazanan Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Lisesi takımı şampiyonluk kupasını Kaymakam Çimşit'in elinden aldı.

Şampiyonun olan takımı kutlayan Eğitim Birsen Viranşehir İlçe Temsilcisi Ahmet Bilen, turnuva'nın kardeşlik havası içinde geçtiğini ve kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Protokol tarafından dereceye giren takımlara madalyaları teslim edilirken, Kaymakam Çimşit ve beraberindeki protokol tarafından basın mensuplarına da plaket verildi.

(EZ-SD-Y)



28.04.2017 11:11:01 TSI

NNNN

