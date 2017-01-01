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Kur'an-ı Kerimi güzel okuma bölge yarışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Kur'an Kursları öğrencileri arası "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Van'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an Kurslarına katılımı artırmak ve Kur'an kurslarında okuyan öğrencileri Kur'an-ı Kerimi okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Van, Bitlis, Hakkâri, Şırnak ve Siirt illerinden il birincileri katıldı. Erkekler kategorisinde Van Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı Kırmızıtaş Kur'an Kursunda okuyan M. Mustafa Şahin birinci olurken, bayanlar kategorisinde Hakkâri Şemdinli İlçesine bağlı Ebu Eyyüb-el Ensari Kız Kur'an Kursu öğrencisi Pınar Demir birinci oldu. Dereceye girenlere Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas çeşitli hediyeler takdim etti. Birinci gelen öğrenciler bölgeyi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancının tam olduğunu ifade eden Arvas, tüm katılımcıları tebrik ettiğini söyledi.

Bölge birincileri 2-3 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak Türkiye finali ön elemesinde bölgeyi temsil edecekler.

(EKİP-ŞAK-Y)



28.04.2017 11:15:01 TSI

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