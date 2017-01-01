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Kepez Belediyesinden eğitime destek

28 Nisan 2017 Cuma, 11:08
Kepez Belediyesinden eğitime destek
Kepez Belediyesinden eğitime destek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, ilçede yeterli sayıya ulaşmak için hayırseverler işbirliğiyle örnek okullar inşa ediyor.
Yeni Mahalle İlkokulu bahçesi içine 24 derslikli yeni bir ilkokul binası yapılması için Kepezli Müteahhit Bolat Yıldırım ve Kepez Müteahhitler Derneği (KEMDER) ile 17 Ocak'ta protokol imzalayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu okulun inşaat sürecini yakından takip ediyor. Tütüncü, bir yandan da Masa Dağı'ndaki Çankaya Mahallesi'ne hayırsever Ali Uyaroğlu işbirliğiyle yaptırılan 24 derslikli imam hatip ortaokulunun temel kazma işini teftiş ediyor.

Çankaya en iyi mahalle olacak
Kepez Belediyesi'nin yeni iş makinelerinin temelini kazdığı okulun yapımı, çevre sakinlerinin takdirini kazandı. Yeni gelişen bölgelerden biri olan Çankaya Mahallesi'nin altyapı yatırımları ile birlikte üstyapı gereksinimlerini de bir bir karşıladıklarını belirten Tütüncü, okul ihtiyacını da hayırsever işbirliğiyle çözüme kavuşturacaklarını müjdeledi. Çankaya Mahallesinin Antalya'nın en iyi semtlerinden biri olacağını belirten Tütüncü, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceklerini söyledi.

Şartlar ne olursa olsun
Yeni ortaokul ile bölge sakinlerinin çocuklarının güzel bir eğitim yerine kavuşacağını belirten Tütüncü, çok sert bir zeminde inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şartlar ne kadar zor olursa olsun her zaman eğitimin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Tütüncü, Her zaman okullarımızın emrindeyiz diyoruz, bir yandan da yeni okullar kazandırıyoruz. Burası Antalya'nın en iyi imam hatip okullarından biri olacak. Hayırsever desteğiyle yeni bir eğitim yuvası kazandırmış olmanın hazzını yaşıyoruz" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

28.04.2017 11:16:29 TSI
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