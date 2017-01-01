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Halk Eğitim Merkezi'nden muhteşem sergi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Halk Eğitim Merkezi hocaları ve kursiyerleri tarafından yapılan yağlı boya resim sergisi Bozüyüklü resim sevenleri bekliyor.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl içindeki eğitimlerde hazırlanan yağlı boya tablolar Bozüyük Sarar AVM'de açılan sergide görücüye çıktı. Serginin açılışında kısa bir açıklamada bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam; "Emek dolu bu tablolar için tüm kursiyerlerimize ve hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, sergimizin ziyaretçilerinin bol olmasını diliyorum" dedi.

İki gün süre ile açık olacak sergi ziyaretçilerini bekliyor olacak.

(FSİ-MET-Y)



28.04.2017 11:17:31 TSI

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