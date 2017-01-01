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"Huzurlu" fidanlar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri fidan dikti.

Huzurevi sakinleri bahçelerine kendi elleriyle fidan dikti. Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencisi Çağlar Köse'nin teşvikiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi bahçesine huzurevi sakinleri tarafından fidan dikildi. Köse'nin getirdiği 20 defne ve 20 fıstık çamı fidanı, bahçenin çeşitli bölümlerine huzurevi sakinleri ve huzurevi personeli tarafından dikildi. Kaplıkaya'da geniş bir yeşil alana sahip olan huzurevi bahçesine dikilen fidanlar güzel bir peyzaj çalışması kazandırılan mekana değer kattı.

(MŞ)



28.04.2017 11:19:29 TSI

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