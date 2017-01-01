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Başkan Yağcı, BEBKA toplantısını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısını değerlendirdi.

Bilecik'teki yeni valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Azmi Çelik, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mefail Ateş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yağcı, BEBKA Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısının Bilecik'te yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısını ilimizde gerçekleştirdik. Gündemdeki konuları görüşmek suretiyle faydalı bir toplantıyı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların başta ilimiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(CKT-DA-Y)



28.04.2017 11:20:24 TSI

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