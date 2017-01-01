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Başkan Yalçın asker mevlidine katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediyesi personeli olan Sedat Bayrak'ın oğlu Yavuz Bayrak'ın asker mevlidine katıldı.

Yapılan mevlitte duygularını ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Peygamber ocağına vatani görevini yapmak için gidecek olan personelimiz Sedat Bayrak'ın oğlu Yavuz Bayrak'ın asker mevlidine katıldık. Rabbim askerlik görevini icra edecek bütün evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun hayırlısıyla gidip vatan borçlarını ödeyerek teskerelerini alıp dönmeyi nasip eylesin" dedi.

(CKT-DA-Y)



28.04.2017 11:21:11 TSI

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