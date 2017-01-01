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Fatsa'da turizm şenliği



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Sercan Öklük Meslek Lisesince geleneksel hale getirilen 'Turizm Şenliği' bu yıl da öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde yapıldı.

Yöresel yarışmaların yer aldığı şenlikte halat çekme, yağlı kazıktan bayrak alma, çuval yarışması, hızlı simit yeme, sırtta adam taşıma, kırmadan-dökmeden yumurta ve su taşıma, sandalye kapma, el arabası yarışmaları yapıldı. Şenlikte en fazla ilgiyi 'Yağlı Direkten Bayrak Kapma' yarışması çekerken, öğretmenler arası halat çekme ve kız-erkek çuval yarışması ise heyecanı doruğa çıkardı. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program sonunda öğrenciler oyun havalar eşliğinde öğretmenler ile doyasıya oynayarak, yılın vermiş olduğu yorgunluğu attı.

Turizm Şenliği ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ali Yazgı, "Geleneksel hale getirdiğimiz Turizm Şenliği'nde amacımız öğrencilerin yarışmalarla yeteneklerini sergilemesi ve ders dışında kaynaşmalarını sağlamaktır" dedi.

(AA-SLH-Y)



28.04.2017 11:23:37 TSI

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