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Kırka'da sabah namazı buluşmaları



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Buluşma, Seyitgazi Müftüsü Sait Dizen ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Kırka Yeşiltepe Camisi'nde gerçekleştirildi. Kırka'da ve civar mahallelerde görevli imam-hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, tekbir ve salavatlarla başlayan etkinlik daha sonra Karaören Gedik Camii imamı Fatih Yardımcı hocanın kıldırdığı sabah namazı ile devam etti.

Namaz sonrası Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen, vatandaşlara "Birlik ve Beraberlik" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Dizen, sohbetinde; ''İnsanlık olarak çok ağır sınavlardan geçmekte olduğumuz günümüzde gün birlik günüdür. Müslümanlar olarak İslâmı yaşamak ve yaşatmak adına İslam ahlak ve kültürüne uygun, doğru biçimde hareket etmemiz gerekmektedir. Bunu temin etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Mümin Allah'tan başka kimsenin rızasını gütmemeli ve biat etmemelidir. Dinimizin kuralları gereği insanların ve özellikle Müslüman kardeşlerimizin yanında olmalı yardımlarına koşmalı tefrikaya düşmemeliyiz'' diye belirtti.

Daha sonra Seyitgazi ilçe vaizi İbrahim Yakut tarafından dua gerçekleştirildi. Program sonunda katılanlara çorba ikram edildi.

(SM-MET-Y)



28.04.2017 11:26:00 TSI

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