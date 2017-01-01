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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Her gün kilolarca yem satın alıp yabani güvercinleri besliyor

28 Nisan 2017 Cuma, 11:18
Her gün kilolarca yem satın alıp yabani güvercinleri besliyor
Her gün kilolarca yem satın alıp yabani güvercinleri besliyor

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun'da yaşayan 68 yaşındaki Ali Kuru, topladığı bayat ekmekler ve satın aldığı yemlerle her gün yabani güvercinleri besliyor.
Her sabah erken saatlerde evden çıkan Ali Kuru, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelerek, güvercinlere su, ekmek ve yem dağıtıyor. Yıllarca sanayi sektöründe çalışan ve emekli olan 68 yaşındaki Ali Kuru, bugünlerde hayatının büyük bir bölümünü sokak hayvanlarına ayırdı. Sokakta yaşayan tüm hayvanlara merhamet ederek onların su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan Kuru, her gün 10 kilo yem satın alarak güvercinleri besliyor.
Hayvanların insanlardan daha hayırlı olduğunu belirten Ali Kuru, "Yeryüzündeki tüm hayvanlar, Allah rızası için merhamet edilip bakılacak varlıklardır. Bu hayvanlara bakıp onları beslemek tüm insanlığın görevidir. Günümüzde toplumun yarısında hayvan sevgisi yok. Hayvan sevgisinin olmadığı bir toplum haline geldik. Ben buraya her gün sabahın ilk ışıklarında geliyorum. Onlara yem ve bayat ekmek veriyorum. Sonra da poşetle su taşıyorum. Hayvanlara iyilik yapmak benim hoşuma gidiyor ve mutlu oluyorum. Onların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar evime dönüyorum" dedi.
(ŞB-SLH-Y)

28.04.2017 11:26:25 TSI
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