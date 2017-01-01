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Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmak İzmit'te



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmak'la "Kalbin Anahtarı Kavram Sohbetleri" Uluslararası Fuar Merkezindeki IDEV fuar alanında İzmitlilerle buluşacak.

İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 de IDEV fuar alanında hayranlarıyla bir araya gelecek olan Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmak, aile, sevgi, saygı, kaygı gibi birçok kavramı ele alacak. Unutulan bazı kavramları yeniden hatırlatacak ve derinlemesine konuşacak olan ikili küçük skeçlerle hem güldürecek hem de düşündürecek.

Gittikleri her yerde büyük ilgi gören Tartan ve Kapışmak, Kocaeli halkıyla bir araya gelecek olmaktan büyük mutluluk ve ayrı bir heyecan duyduklarını dile getirerek herkesi Cumartesi günkü gösterilerine davet ettiler.

(İG-RFK-Y)



28.04.2017 11:26:47 TSI

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