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Okullar Ligi'nde final heyecanı başlıyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi gençleri spora teşvik etmek ve spor alt yapısı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. 7 aydır devam eden ligin şampiyonları 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak final müsabakaları ile belirlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın gençleri spora teşvik etmek ve spor alt yapısı oluşturmak amacıyla Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde üçüncü sezon finali yaklaşıyor. İlk kez 11 Aralık 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından başlatılan, her geçen yıl branş ve sporcu sayısını arttıran Okullar Ligi'nde, 7 aylık maraton bitiyor. Çeyrek final ve yarı final müsabakaları devam eden ligde, şimdilerde final heyecanı yaşanıyor. Sporcular fair-play kuralları içerisinde şampiyon olabilmek için büyük mücadele verirken, okul idarecileri, öğrencileri ve öğrenci velileri müsabakalara yoğun ilgi gösteriyor.



Şampiyonlar kupayı kapacak

2016-2017 Eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen Okullar Ligi 3'ncü sezonunda Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı ilçelerinden toplamda 120 okul, 235 takım ve 4 bin sporcu öğrenci futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve oryantiring branşlarında, gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde mücadele etti. 10-12 Mayıs tarihleri arasında son müsabakaların yapılacağı Okullar Ligi'nin basketbol, voleybol ve hentbol final karşılaşmaları Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, futbol finali ise Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılacak. Finali kazanan okullar şampiyon olarak kupaya uzanacak.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 11:31:51 TSI

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