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Denizli Gençlik Meclisi'nden "Geleceğe Değer Projesi"



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, "Geleceğe Değer Projesi" kapsamında Çal İlçesinin Sazak Mahallesi'ndeki Sazak İlkokulunu ziyaret etti. Okul duvarlarına Türk masal ve mizah kahramanlarını resmeden gençler okul bahçesine ise çocuklar için oyun alanları çizdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çal İlçesinin Sazak Mahallesi'nde anlamlı bir projeye imza attı. Gençlik Meclisi kısa süre önce hayata geçirdiği "Geleceğe Değer Projesi" kapsamında Sazak İlköğretim okulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Sazak İlköğretim Okulu öğrencilerinin yüzlerini boyayan ve balon dağıtan gençler öğrencilerin oyun oynaması okul bahçesine sek sek gibi geleneksel oyunlar çizerek boyadı. Gençlik Meclisi üyeleri okulun duvarlarına ise Nasreddin Hoca, Karagöz- Hacivat ve Keloğlan gibi Türk mizah ve masal kahramanlarının resimlerini çizerek boyadı. Gençler daha sonra çocuklar ile oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, kendileri için çok anlamlı bir projeye imza attıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Proje sürecek

Geleceğe Değer Projesi ile geleceğin mimarı çocuklar için çeşitli etkinlik ve program yapmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri olarak öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Türk masal ve mizah kahramanlarını tanımaları için duvarlara boyamalar yaptık. Okul bahçesine ise çocukların oynaması için sek sek gibi geleneksel oyunlarımızı çizerek boyadık. Öğrencilerin yüzlerini de boyayarak birlikte eğlenme fırsatı bulduk" dedi. Projenin süreceğini kaydeden Yılmaz, kendilerine bu fırsatı veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 11:38:38 TSI

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