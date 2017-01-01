YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kazdağının doğum günü kutlaması

Kazdağının doğum günü kutlaması



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Milli Parklar Şefliği Kazdağı'nın doğum gününü kutladı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde doğum günü etkinliği yapıldığını anlatan Milli Parklar Şefi Ömer Atasoy Tanrısever, Kazdağı Milli Parkı'nın yurt çapında önemli bir yer olduğunu söyledi.

Zeytinli Tanıtım Merkezi'nde Kazdağı Milli Parkı için hazırlanan tanıtım filminin gösterildiğini anlatan Milli Parklar Şefi Ömer Atasoy Tanrısever, törene katılanlara teşekkür ettiğini söyledi. Kazdağı için bilgiler veren Şef Tanrısever, "Kazdağı Milli Parkı 21 bin 450 hektar alanı kapsamaktadır. Milli Parkımız, yörenin; Doğa, Kültür ,Tarih, Turizm açısından en değerli parçasını oluşturur. Aynı zamanda hem mitolojik hem etnik anlamda birçok efsanelere konu olmuştur. Sarıkız Efsanesi bunların içinde en önemlisidir. Kazdağılarının jeolojik ve morfolojik bakımdan zengin olmasının yanında Flora (Bitki topluluğu) ve Fauna (Yabanıl Hayvan) açısından paha biçilmezdir. Flora bakımından üç guruba ayıracağımız bitki türleri; 1.Kazdağının Endemik türleridir. Bu türler Dünya üzerinde yalnız Kazdağılarında yetişen 62 tür bulunmakla birlikte Dünya üzerinde kalması için bu türlerin korunması şarttır. 2.Kazdağılarında yetişen Türkiye'nin endemikleri 14 türdür. 3.Endemik olmayan Türkiye de sadece yalnız Kazdağılarında yetişen 13 tür bulunmaktadır. Diğer yandan Kazdağılarında doğal olarak yetişen 43 adet ağaç bulunmaktadır. Orman florası altında 50 türle ayrı bir zenginliğe sahiptir. Milli Parkımızda Fauna açısından değerlidir. 22 adet Memeli türü, 81 adet kuş türü barındırmaktadır. Antik kaynaklara göre Mysia olarak anılan yerin ilk sakinleri Leleglerdir. Daha sonra Troya hakimdir. Yakın çevresinde 3 antik kent bulunmaktadır. Sayısız medeniyetlerin beşiği olan yerleşim pek çok tarih olaylarına sahiplik yapmıştır. İşte bu yüzden; 17 Nisan günü Tabiat Parkının 24. Doğum gününü coşku ile kutlamaktayız. Kutlamaları her yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

(FT)



28.04.2017 11:42:31 TSI

NNNN

