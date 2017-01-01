28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocamaz: "Dört gündür Türk dünyası Karacaoğlan etrafında birleşti"

28 Nisan 2017 Cuma, 11:36
Kocamaz: "Dört gündür Türk dünyası Karacaoğlan etrafında birleşti"
Kocamaz: "Dört gündür Türk dünyası Karacaoğlan etrafında birleşti"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, son gününde yurtdışından gelen şairleri ve ozanları ağırladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları'na Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MHP Mersin İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve çok sayıda Mersinli şiir sever katıldı. 24 Nisan'da başlayan 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları'nın son gecesinde Türk dünyasından Mersin'e gelen şairler, Mersinlilere unutulmaz bir şiir ziyafeti sundu. Yurt dışından davet edilen şair ve ozanların sahne aldığı gecede, program başlamadan önce Karacaoğlan Araştırma Ödülü'nü alan Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Başkanı Prof. Dr. İsmail Görkem'e Başkan Kocamaz tarafından Karacaoğlan heykelciği verildi. Prof. Dr. Görkem'in ödül konuşmasının ardından 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları sahnesinde, Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Kuzeci, Bulgaristanlı sanatçı Nasuf Remzi Dail, Kosovalı sanatçı Agim Flsar, Kazakistanlı sanatçı Assem Zhumagazina, Güney Azerbaycanlı sanatçı Farhad Shidfar, Kırgızistanlı sanatçı Dilkumar Zholdoshova, Azerbaycanlı sanatçı Aşık Toğrul, Çuvaşistanlı sanatçı Nikolai Fomiriakov ve Rusya Federasyonu Sibirya Bölgesi'nden katılan Sibirya Şor Türkü Olga Tannagasheva sahne alarak, Mersinlilere unutamayacakları bir gece yaşattılar.
Çuvaşistan'dan gelen sanatçı Fomiriakov, Başkan Kocamaz'a kendi yaptığı müzik aletinden hediye etti. Kocamaz, "Türk dünyası, dört gündür Karacaoğlan etrafında birleşti, gönülleri coşturdu ve Türk dilinin güzelliklerini sundu. Bizim ana gayemiz Türk dünyasını bir araya getirmek ve en büyük idealimiz ortak bir alfabe oluşturmak. Burada da hepimiz gördük ki aynı soydan gelmiş insanların birbirini anlamakta zorluk çektiği aşikar. Ama bizler üzerimize düşeni yaparsak, herkes üzerine düşeni yaparsa belki bizler yüz yüze anlaşmakta zorlanıyoruz ama bizden sonraki nesiller en azından birbirini daha yakından tanımış olacaktır. Ben dört gündür bu mekanı şereflendiren şairlerimize, ozanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu organizasyonun başından bu yana bayraktarlığını yapan değerli Kudret Ünal'a da teşekkür ediyorum. Sizlere de sanatçılarımızın, şairlerimizin ve ozanlarımızın ortaya koyduğu performansa destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz de inşallah Mersin'den olumlu intibalarla ayrılacaklar ve Mersin'in gönüllü fahri elçisi olacaklar" dedi.
(KRY-Y)

28.04.2017 11:44:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Koca: &quot;Siber zorbalık, zorbalığın yeni bir biçimidir&quot;
YEREL

KOCA: "SİBER ZORBALIK, ZORBALIĞIN YENİ BİR BİÇİMİDİR"
Hasan Ali Yücel'in ismi Mezitli'de yaşayacak
YEREL

HASAN ALİ YÜCEL'İN İSMİ MEZİTLİ'DE YAŞAYACAK
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Akdeniz Belediyesinden eğitime destek
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Silva Mersin'de:
YEREL

ŞİLİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SİLVA MERSİN'DE:
Şili, Mersin Serbest Bölgesi'nden bir depo satın almak istiyor
YEREL

ŞİLİ, MERSİN SERBEST BÖLGESİ'NDEN BİR DEPO SATIN ALMAK İSTİYOR
Akdeniz Belediyesi, Şevket Sümer Mahallesi'ne anaokulu yapacak
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ, ŞEVKET SÜMER MAHALLESİ'NE ANAOKULU YAPACAK
Bozyazı'da sahipsiz hayvanlara otel konforunda barınak
YEREL

BOZYAZI'DA SAHİPSİZ HAYVANLARA OTEL KONFORUNDA BARINAK
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Mersin'de sahiller denize hazırlanıyor
YEREL

MERSİN'DE SAHİLLER DENİZE HAZIRLANIYOR
Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

MERSİN'DE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti
YEREL

ULUSLARARASI KARACAOĞLAN ŞİİR AKŞAMLARINDA ŞİİR ZİYAFETİ
Mersin'deki ihaleye fesat karıştırma davası
YEREL

MERSİN'DEKİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI

Mersin merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 22 GÖZALTI
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...