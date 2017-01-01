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Kocamaz: "Dört gündür Türk dünyası Karacaoğlan etrafında birleşti"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, son gününde yurtdışından gelen şairleri ve ozanları ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları'na Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MHP Mersin İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve çok sayıda Mersinli şiir sever katıldı. 24 Nisan'da başlayan 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları'nın son gecesinde Türk dünyasından Mersin'e gelen şairler, Mersinlilere unutulmaz bir şiir ziyafeti sundu. Yurt dışından davet edilen şair ve ozanların sahne aldığı gecede, program başlamadan önce Karacaoğlan Araştırma Ödülü'nü alan Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Başkanı Prof. Dr. İsmail Görkem'e Başkan Kocamaz tarafından Karacaoğlan heykelciği verildi. Prof. Dr. Görkem'in ödül konuşmasının ardından 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları sahnesinde, Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Kuzeci, Bulgaristanlı sanatçı Nasuf Remzi Dail, Kosovalı sanatçı Agim Flsar, Kazakistanlı sanatçı Assem Zhumagazina, Güney Azerbaycanlı sanatçı Farhad Shidfar, Kırgızistanlı sanatçı Dilkumar Zholdoshova, Azerbaycanlı sanatçı Aşık Toğrul, Çuvaşistanlı sanatçı Nikolai Fomiriakov ve Rusya Federasyonu Sibirya Bölgesi'nden katılan Sibirya Şor Türkü Olga Tannagasheva sahne alarak, Mersinlilere unutamayacakları bir gece yaşattılar.

Çuvaşistan'dan gelen sanatçı Fomiriakov, Başkan Kocamaz'a kendi yaptığı müzik aletinden hediye etti. Kocamaz, "Türk dünyası, dört gündür Karacaoğlan etrafında birleşti, gönülleri coşturdu ve Türk dilinin güzelliklerini sundu. Bizim ana gayemiz Türk dünyasını bir araya getirmek ve en büyük idealimiz ortak bir alfabe oluşturmak. Burada da hepimiz gördük ki aynı soydan gelmiş insanların birbirini anlamakta zorluk çektiği aşikar. Ama bizler üzerimize düşeni yaparsak, herkes üzerine düşeni yaparsa belki bizler yüz yüze anlaşmakta zorlanıyoruz ama bizden sonraki nesiller en azından birbirini daha yakından tanımış olacaktır. Ben dört gündür bu mekanı şereflendiren şairlerimize, ozanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu organizasyonun başından bu yana bayraktarlığını yapan değerli Kudret Ünal'a da teşekkür ediyorum. Sizlere de sanatçılarımızın, şairlerimizin ve ozanlarımızın ortaya koyduğu performansa destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz de inşallah Mersin'den olumlu intibalarla ayrılacaklar ve Mersin'in gönüllü fahri elçisi olacaklar" dedi.

(KRY-Y)



28.04.2017 11:44:35 TSI

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