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Halitpaşa Mahallesinin yaşayan tarihi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:36
Halitpaşa Mahallesinin yaşayan tarihi
Halitpaşa Mahallesinin yaşayan tarihi
- Tarihe tanıklık eden çınara sahip çıktılar

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde bulunan tarihi çınar ağacını miras olarak gören mahalleli, çınara sahip çıkarak özenle bakımını yapıyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi çarşı merkezinde bulunan tarihi çınar ağacı yaklaşık bir asır öncesinden bu günlere kadar hayatta kalarak tarihin izlerini günümüze aktarmaya devam ediyor. Kurtuluş Savaşı dönemlerinden kaldığı tahmin edilen tarihi çınara mahalle halkı ise sahip çıkıyor. Tarihi çınarı gelecek nesillere aktarmakta kararlı olan mahalleli, çınarın her türlü bakımlarını üstleniyor. Çınarın, Kurtuluş Savaşı öncesi bölgede yaşayan Yunanlılar tarafından dikildiği yönünde rivayet olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Mehmet kavas, "Dedelerimiz Kurtuluş Savaşında Yunanı denize döktüğünde burada yaşayan Yunanlılar da her şeyini bırakıp kaçmak zorunda kalmışlar. Giderken de bize bu asırlık çınarı ve birçok tarihi eser bırakmışlar. Kim bilir bu çınar ne acılar ne sevdalar ne savaşlar gördü bu zamana kadar. Bu yüzden tarihimizin acısına ve sevinçlerine tanıklık eden çınarımıza sahip çıkmalıyız. Bizler tarihimize saygılı olduğumuz için bu tarihi çınarı elimizden geldiğince koruyoruz. Bu çınarın gövdesi şimdi olduğundan daha kalındı ama tarihi eser aramak için çınarın dibini kazdılar. Bu yüzden çınarın köklerine ve gövdesine zarar verdiler. Ama ona rağmen bu ulu çınar kendini yeniledi ve şu anda 3 kişi kollarımızı açarak gövdesini ancak tutabiliyoruz. 20 metreye yakın yüksekliğe ulaşan çınarımızın çapı da 2 metreye yaklaştı" diye konuştu.

"Çınar ağacımız resmen yaşayan tarih"
Mahallenin yaklaşık 130 yıllık bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış ise, "Mahallemiz tahminen 130 yıllık Yunanlılardan kalma bir yerleşim yeridir. Mahallemizin her köşesi tarih kokuyor. Her yerinde tarihi değeri olan farklı bir eser günümüze kadar kalmış. Biz bunları koruyup gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmak istiyoruz. Her şeye gücümüz yetmiyor. En az 100 yıllık olan bu çınar ağacını koruma altına aldık. Bakımını yapıyoruz herhangi bir zarar gelmesin diyerek koruyoruz. Dedelerimiz anlatırdı bizlere eskileri ve onların çocukluğunda da şimdi çarşımızın ortasında bulunan ve herkesin gölgesinden faydalandığı bu ulu çınarımızın olduğunu duyuyorduk. Dedelerimizin çocukluğun dahi var olan bu ağaç resmen yaşayan tarih olarak mahallemizin ortasında yükseliyor. Tarihi değerlerimize sahip çıkalım derken sadece tarihi yapılara değil bunun gibi yaşayan canlı olan değerlerimize de sahip çıkmak gerekiyor. Saruhanlı Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarihimiz konusunda çok duyarlılar. Tarihi değeri olan her şeyi koruma altına alarak gelecek nesillerimize sağlam bir şekilde kalmasını sağlıyorlar. Bu yüzden baş kanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(AŞ-AY-Y)

28.04.2017 11:45:23 TSI
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