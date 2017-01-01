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Nazife Elmas Yerli ödülünü aldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, 3 yaşından itibaren yaptığı resimler ve ezber yeteneği ile dikkat çeken 5 yaşındaki Nazife Elmas Yerli, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Çocukların Gözünden Orman' Ulusal Resim Yarışması'nda mansiyon ödülüne layık görüldü.

Uluslararası ve ulusal bir çok yarışmada bir çok derecesi olan annesi Resim Öğretmeni Melek Yerli tarafından çalıştırılan Minik ressam Nazife Elmas Yerli resim konusundaki yeteneğini 3 yaşında evdeki buzdolabının üzerine astığı çalışmalar ile gösterdi.

Mansiyon ödülü alan minik ressam Nazife Elmas Yerli, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım tarafından Bölge Müdürlüğünde ağırlandı. Başarılı çalışmasından dolayı kendisini tebrik eden Bölge Müdürü Adnan Kayım, minik ressama Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hatıra niteliğinde hediyeler takdim etti ve annesi Melek Yerli ve babası Ali Yerli'yi de ayrıca tebrik ederek, minik Elmas'a öğrenim ve sanat hayatında başarılar diledi.

Nazife Elmas Yerli'nin annesi Melek Yerli, "Kızımızın başarısı gurur verici eğitimine katkı sağlayan İnci Ana Okulu öğretmenlerine ve aile büyüklerimize minnettarız" dedi. (EFE)



28.04.2017 11:47:56 TSI

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