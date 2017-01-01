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Çolakbayrakdar çifti 17 yaşındaki Şerife'yi sevindirdi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:39
Çolakbayrakdar çifti 17 yaşındaki Şerife'yi sevindirdi
Çolakbayrakdar çifti 17 yaşındaki Şerife'yi sevindirdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Şerife'yi evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Şerife ve ailesi, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.
İlçenin çehresini daha modern bir hale getirmek için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ederken bir yandan da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Başkan Çolakbayrakdar, İlçe sakinlerine her fırsatta çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar eşiyle birlikte bu seferde Yemliha Mahallesi'nde yaşayan Şerife'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, ortopedik, ayarlanabilen teknolojik özelliklerle donatılmış tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalye sevincini yaşayan Şerife ve ailesi mutluluğunu, Çolakbayrakdar çifti ile paylaştı. Çolakbayrakdar çifti ziyaretlerinde Şerife'nin ailesiyle sohbet ederek, Şerife'nin kardeşlerine de çeşitli hediyeler verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Bu şehre hizmet etmenin ve bu hizmetin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her fırsatta ilçemizde oturan ailelere çat kapı yaparak, sohbet edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında onların yüzündeki tebessümü ve mutluluğu görmek bizlere yetiyor" ifadelerini kullandı.
Şerife'nin ailesi de Kocasinan Belediyesi'nin hediyesinden ve Başkan Çolakbayrakdar'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.
Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle ziyaret sona erdi.
(AÖ-Y)

28.04.2017 11:48:39 TSI
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