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İlkokul öğrencileri seslerini yarıştırdı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - İlkokul Öğrencileri Müzik Yarışması yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen yarışmaya, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sami Çelebi, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, liseler ve ortaokullardan sonra , ilkokullar arasında da böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. müziğin birleştirici etkisinin olduğunu belirten Yaşar Öztürk, bu tür etkinliklerdeki amaçlarının öğrencilerin özgüvenlerini artırmak olduğunu ifade etti.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin enstrümanları ile eşlik ettiği yarışmada, daha önce İlkokullar Arası Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında dereceye giren; Gazipaşa İlkokulundan Sedanur Ünal, Mehmet Alçı İlkokulundan Baki Gökdeniz Parlak, Sümer Osman Göksu İlkokulundan Mustafa Zerdali, Mustafa Öner İlkokulundan Ömer Ateş, Sancaktepe İlkokulundan Sevda İlhan, Sabit Bozahmetoğlu İlkokulundan Ceren Yıldırım yarıştı.

Yapılan eleme sonucunda Mustafa Öner İlkokulundan Ömer Ateş üçüncü, Mehmet Alçı İlköğretim Okulundan Baki Gökdeniz Parlak ikinci, Gazipaşa İlkokulundan Sedanur Ünal birinci oldu.

Program, dereceye giren öğrencilerin hep birlikte şarkı söylemesi ile sona erdi.

(SK)



28.04.2017 11:49:29 TSI

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