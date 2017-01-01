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Başkan Böcek: "Bahar hazırlıkları tamam"

28 Nisan 2017 Cuma, 11:41
Başkan Böcek: "Bahar hazırlıkları tamam"
Başkan Böcek: "Bahar hazırlıkları tamam"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek, bahar ve yaz aylarında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ilçe merkezindeki mahallelerde aralıksız devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, sahada çalışan personel ile bir araya geldi.
Böcek, baharın gelmesiyle birlikte ilçe merkezi ve mahallelerde yol bakım - onarım, temizlik, ilaçlama, parke ve asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Parklarda oturma alanlarının, aydınlatmaların, oyun gruplarının, havuzların ve binaların bakım ve tamirat çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Böcek ağaç budama, asfalt yama, parke - bordür döşeme ve kapsamlı temizlik çalışması yaptıklarını, bu çalışmaların bahar mevsimini yaşadığımız bu günlerde artarak devam ettiğini bildirdi.
Başkan Böcek, "Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz mesai kavramı gütmeden vatandaşlarımızdan gelen istek doğrultusunda ilçemizin her noktasına dağılmış durumda. İlçemizin kıymetli vatandaşlarına en iyi hizmeti ulaştırmaya gayret gösteriyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

28.04.2017 11:49:30 TSI
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