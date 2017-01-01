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Otizm Farkındalık Ormanı'na 1000 adet fidan dikildi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:43
Otizm Farkındalık Ormanı'na 1000 adet fidan dikildi
Otizm Farkındalık Ormanı'na 1000 adet fidan dikildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Otizm Farkındalık Ormanı'na bin adet fidan dikildiğini açıkladı.
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm dünyada otizm konusuna dikkat çekmek, otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan 2008 yılında "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır" ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede; Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği işbirliği ile Yozgat İli Merkez İlçe Çalatlı Köyü Cinli Kavak Mevkiinde 30 dekar alanda "Otizm Farkındalık Ormanı" kuruldu. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğümüzü temsilen A.T.M. Şefi Yunus Ünal, Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Müdürü Opr.Dr. İsmail Kurca, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Müdürü Selim Türker, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.
"Otizm Farkındalık Ormanı"na; 500 adet Karaçam ve 500 adet Sarıçam olmak üzere toplamda 1000 adet fidan dikimi yapıldı."
(AÖ-Y)

28.04.2017 11:52:42 TSI
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