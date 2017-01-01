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Aydın'da şüpheli araçtan 170 karton kaçak sigara çıktı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 172 karton kaçak sigara bulundu.

Didim İl Jandarma Komutanlığı eski Söke-Didim karayolunda yapılan kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine F.Ç isimli şahsa ait kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada şüpheli araçta toplam 172 karton (1720) paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aadli makamların talimatı üzerine 1720 paket kaçak sigaraya el konulurken, F:Ç isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaçak sigara taşımada kullanılan araç sürücüsüne evraklarındaki eksiklikler nedeniyle bin 272 TL, araç sahibine 2 bin 319 TL olmak üzere toplam 3 bin 591 TL ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.

(OD-MB-Y)



28.04.2017 11:53:25 TSI

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