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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Mart ayında Eskişehir'in ihracatı da ve ithalatı da arttı

28 Nisan 2017 Cuma, 11:46
Mart ayında Eskişehir'in ihracatı da ve ithalatı da arttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nin (TÜİK) açıkladığı 'Mart 2017 Dış Ticaret İstatistikleri 'ne göre, Eskişehir'in geçen ayki ihracatı da ithalatı da bir önce yılın aynı dönemine göre arttı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; Eskişehir'de 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 1,2 artarak 76 milyon 510 bin dolar, ithalat ise yüzde 13,6 artarak 2017 Mart ayında 71 milyon 610 bin dolar olarak gerçekleşti.
Ülkemizde, ihracat yüzde 13,6, ithalat yüzde 6,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.
(İHA-MET-Y)

28.04.2017 11:55:12 TSI
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