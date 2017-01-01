28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü devreyi 2'nci sırada kapattı

28 Nisan 2017 Cuma, 11:48
Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü devreyi 2'nci sırada kapattı
Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü devreyi 2'nci sırada kapattı
- Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş,
- "Tüm Eskişehir halkının desteklerini bekliyoruz"
- Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Mesut Dolgun,
- "İlk devreyi iyi bir noktada bitirdik"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da 17-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen B2 B3 Az Görenler Futsal Turnuvasında 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayarak ilk devre müsabakalarını 2'nci sırada tamamladı.
Sezon sonunda ilk 2 sırada yer alan takımların 1. Lige terfi edeceği ligde, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ilk devreyi avantajlı kapattı. Antrenör Mesut Dolgun, iyi bir noktada olduklarını ifade ederek, "Turnuvaya iyi bir başlangıç yapıp başarılı sonuçlar alan takımımız sonraki müsabakalarda oluşan sakatlıklar neticesinde istenmeyen sonuçların ortaya çıktığını kaydetti. Ama bu olumsuz durumdan sporcuların yoğun gayreti ve özverili mücadelesi sonucu ilk devre müsabakalarını iyi bir noktada bitirdik" dedi.
"Tüm Eskişehir halkının desteklerini bekliyoruz"
Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş ise yaptığı açıklamada, oyuncularının göstermiş olduğu performanstan son derece memnun olduğunu belirtti. Çetinkuş, "2'nci devre sonunda hedefimiz olan 1.Lige terfi edeceğimize olan inancım tam. Aynı zamanda 7-13 Mayıs tarihlerinde ilimiz Muttalıp Sentetik Sahasında düzenlenecek olan B1 hiç görmeyen futbol turnuvasına tüm Eskişehir halkının desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(BRK-MET-Y)

28.04.2017 11:56:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Memur-Sen'e teşekkür ziyareti
YEREL

AK PARTİ'DEN MEMUR-SEN'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
ESOGÜ Hastanesi sekreterleri unutmadı
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ SEKRETERLERİ UNUTMADI
Mart ayında Eskişehir'in ihracatı da ve ithalatı da arttı
YEREL

MART AYINDA ESKİŞEHİR'İN İHRACATI DA VE İTHALATI DA ARTTI
Yılın ilk öğrenme şenliği NeoPlus'da
YEREL

YILIN İLK ÖĞRENME ŞENLİĞİ NEOPLUS'DA
Kırka'da sabah namazı buluşmaları
YEREL

KIRKA'DA SABAH NAMAZI BULUŞMALARI
Tepebaşı Fen İşleri ekipleri havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı
YEREL

TEPEBAŞI FEN İŞLERİ EKİPLERİ HAVALARIN ISINMASI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI
&quot;Matematiğin gözünden IMAGINARY&quot; uluslararası gezici sergisi
YEREL

"MATEMATİĞİN GÖZÜNDEN IMAGINARY" ULUSLARARASI GEZİCİ SERGİSİ
Şehir magandaları tahrip etti
YEREL

ŞEHİR MAGANDALARI TAHRİP ETTİ
ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliğinden anlamlı ziyaret ve yardım
YEREL

ESOGÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİNDEN ANLAMLI ZİYARET VE YARDIM
Türk-İslam eserleri minyatür sergisi
YEREL

TÜRK-İSLAM ESERLERİ MİNYATÜR SERGİSİ
Miniklerin muhteşem gösterileri ile izleyicileri büyüledi
YEREL

MİNİKLERİN MUHTEŞEM GÖSTERİLERİ İLE İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ
Tepebaşı'nda trafolar renkleniyor
YEREL

TEPEBAŞI'NDA TRAFOLAR RENKLENİYOR
Ak Parti Genişletilmiş Kadın Kolları toplantısı
YEREL

AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ KADIN KOLLARI TOPLANTISI
23 Nisan Çocuklarından piyano ve gitar konseri
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARINDAN PİYANO VE GİTAR KONSERİ
Günyüzü'de soba zehirlenmesi
YEREL

GÜNYÜZÜ'DE SOBA ZEHİRLENMESİ
MİDDER'den Ak Parti'ye ziyaret
YEREL

MİDDER'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET
Bülent Emin Yarar konservatuvar öğrencileriyle buluştu
YEREL

BÜLENT EMİN YARAR KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Kayı Boyu Derneğinden şehit ailelerine başsağlığı
YEREL

KAYI BOYU DERNEĞİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI
Sebze halinde Sosyal Bilgiler dersi
YEREL

SEBZE HALİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...