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Mimar Sinan'ı anma etkinliği

28 Nisan 2017 Cuma, 11:48
Mimar Sinan'ı anma etkinliği
Mimar Sinan'ı anma etkinliği

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Mimar Sinan Mühendisler Birliği Samsun Temsilciliği'nin düzenlediği "Mimar Sinan'ı anma" etkinliği Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Mimar Sinan Mühendisler Birliği Samsun Temsilcisi Murat Aras yaptığı konuşmada, "Cami, medrese, türbe, şifahane, tabhane, köprü, hamam, su kemeri ve sıbyan mektebi gibi 400'den fazla eseri medeniyet tarihimize kazandıran bir büyük ustayı anmanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Dünyayı anlamlı ve güzel kılmak adına ortaya koyduğu çabalarının birer ürünü olan ve günümüzde hâlâ işlevini sapasağlam sürdüren bu şaheserler, onun mazhar olduğu 'Ser Mimaran-ı Cihan ve Mühendisan-ı Devran (Cihan mimarlarının ve devrin mühendislerinin başı)' övgüsünü sonuna kadar hak ettiğinin en önemli kanıtıdır" dedi.
Aras şöyle devam etti: "Kayseri'den İstanbul'a, Mekke'den Vişegrad'a kadar geniş bir coğrafyada, büyük bir özveri ve disiplinle, sürekli yenilik peşinde koşan, bilim ve tekniğe her daim önem vererek insani ölçekte ufki şehirler kuran Mimar Sinan, ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen taraflı tarafsız bütün otoritelerin beğeni ve takdirini kazanmaya devam etmektedir. Dünyanın saygın mimar, mühendis, gazeteci ve bilim insanları tarafından Koca Sinan için 'The First Starchitect (Dünyanın İlk Yıldız Mimarı)' yakıştırmasının dile getiriliyor olması, Mimar Sinan'ın evrensel nitelikte bir değer olduğunu bizlere apaçık ifade etmektedir."
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fahri Birinci yaptığı konuşmada, "Mimar Sinan, Anadolu'nun ücra bir dağ kasabasında başlayan yaşam serüveninde, yeteneklerinin keşfedilmesinin ardından geleneksel metotlarımızdan devşirme sistemi ve hamilik geleneği ile yetiştirilir. Devlet-i Aliyye'nin hükmettiği milyonlarca kilometrekarelik geniş bir coğrafyada yapılacak bütün imar işlerinden sorumlu tutulan 'Ser Mimaran-ı Hassa (Saray Mimarlarının Başı)' makamına gelebilmesi; ortaya Mimar Sinanlar çıkmasını sağlayan Osmanlı eğitim sisteminin ve idari işleyişinin mükemmelliğini de bizlere göstermektedir" şeklinde konuştu.
Fahri Birinci konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Orta öğretimde öğrencinin karakter analizine göre yönlendirilmesi, insan kaynağımızı daha verimli değerlendirme adına faydalı olacağını, Hassa Mimarlar Ocağı ve Ahilik geleneğinin günümüz eğitim sistemine uyarlanması, şüphesiz ki mentörlük, koçluk, daha doğrusu hamilik ile sağlanabilmektedir. Bu sayede üniversite öğrencilerinin kariyer planını erken dönemde yapması ve üniversite yıllarını daha verimli değerlendirmesi söz konusu olacaktır."
Murat Aras, programının verimli geçtiğini belirterek desteklerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Fahri Birinci'ye teşekkürlerini iletti.
(SAM-SLH-Y)

28.04.2017 11:57:19 TSI
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