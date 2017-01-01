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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de kayyum bereketi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:50
Hakkari'de kayyum bereketi
Hakkari'de kayyum bereketi
- Hakkari'nin çehresi değişiyor

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevlendirme kararı ile Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine atanan Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim kentin imajını değiştiriyor.
Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine atandığı günden beridir yöre halkından tam not alan Başkan Epcim, bahar aylarının kendisini göstermesiyle birlikte çalışmalarına hızlı başladı. Kullanılamaz halde olan şehir içi yolların Haziran ayından itibaren asfaltlanmaya başlanacağı Hakkari'de yolların altyapısı ise şimdiden hazırlanmaya başlandı. Yol, kanalizasyon ve içme suyu şebekesi çalışmalarının sürdüğü kentte, diğer taraftan ise ağaçlandırma ve caddelerin yaşanılır bir hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Caddelerde duba, yeni çöp kutuları ve bankların kurulmaya başlandığı şehrin caddeleri kent merkezine ayrı bir görünüm kazandırdı. Kayyumun beraberinde bereket getirdiğini ve şehir imajının biranda değiştiğini belirten vatandaşlar, geçit vermeyen şehir içi yollarının biran önce asfaltlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler. Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek şehrin değişik noktalarında birçok çalışmalarının olduğunu ifade ederek Haziran ve Ağustos aylarında her alanda çalışmaların katlanarak devam edeceğini söylediler.
(FT-ŞAK-Y)

28.04.2017 11:58:32 TSI
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