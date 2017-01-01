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KMÜ'de öğrenciler için kişisel gelişim zirvesi



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikri Gelişim ve Genç Girişimciler Öğrenci Toplulukları tarafından Kişisel Gelişim Zirvesi düzenlendi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Kadir Sulak'ın konuşmacı olarak yer aldığı yoğun ilgi gören zirvede öğrencilere iletişim ve beden dili, CV hazırlama teknikleri, hipnoz teknikleri gibi farklı konularda eğitim verildi. Öğrencilerin üniversite hayatında ve mezun olduktan sonra yapmaları gerekenler hakkında bilgi veren Kadir Sulak, "Niyetimiz davranışlarımızı belirler. Beyinde bir gerçekçilik yoktur, sadece sizin oluşturduklarınız vardır. Beyine ne gönderirseniz onu kabul eder ve uygular" dedi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Sulak konuşmasında, "Beyninizi etkin kullanabilirseniz dünyada yapamayacağınız bir iş yoktur. Halen hedefinize aşık bir birey değilseniz bir kez daha düşünün ve kendinize bir hedef belirleyerek çalışmaya başlayın. Hedeflerini gerçekten isteyen ve hedeflerine aşık olan bireyler olun" ifadelerini kullandı.

Kadir Sulak daha sonra öğrencilere uygulamalı olarak takım çalışması, hipnoz teknikleri, mülakat ve CV hazırlama yöntemleri ile ilgili anlatımlarda bulundu. Eğitim, plaket takdiminin ardından sona erdi.

(MD-AH-Y)



28.04.2017 12:01:56 TSI

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