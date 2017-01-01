28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KMÜ'de öğrenciler için kişisel gelişim zirvesi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:53
KMÜ'de öğrenciler için kişisel gelişim zirvesi
KMÜ'de öğrenciler için kişisel gelişim zirvesi

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikri Gelişim ve Genç Girişimciler Öğrenci Toplulukları tarafından Kişisel Gelişim Zirvesi düzenlendi.
Kişisel Gelişim Uzmanı Kadir Sulak'ın konuşmacı olarak yer aldığı yoğun ilgi gören zirvede öğrencilere iletişim ve beden dili, CV hazırlama teknikleri, hipnoz teknikleri gibi farklı konularda eğitim verildi. Öğrencilerin üniversite hayatında ve mezun olduktan sonra yapmaları gerekenler hakkında bilgi veren Kadir Sulak, "Niyetimiz davranışlarımızı belirler. Beyinde bir gerçekçilik yoktur, sadece sizin oluşturduklarınız vardır. Beyine ne gönderirseniz onu kabul eder ve uygular" dedi.
Kişisel Gelişim Uzmanı Sulak konuşmasında, "Beyninizi etkin kullanabilirseniz dünyada yapamayacağınız bir iş yoktur. Halen hedefinize aşık bir birey değilseniz bir kez daha düşünün ve kendinize bir hedef belirleyerek çalışmaya başlayın. Hedeflerini gerçekten isteyen ve hedeflerine aşık olan bireyler olun" ifadelerini kullandı.
Kadir Sulak daha sonra öğrencilere uygulamalı olarak takım çalışması, hipnoz teknikleri, mülakat ve CV hazırlama yöntemleri ile ilgili anlatımlarda bulundu. Eğitim, plaket takdiminin ardından sona erdi.
(MD-AH-Y)

28.04.2017 12:01:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karaman'da &quot;Savaşın Çocukları&quot; resim sergisi açıldı
YEREL

KARAMAN'DA "SAVAŞIN ÇOCUKLARI" RESİM SERGİSİ AÇILDI
Afyon Kocatepe öğrencilerinden KMÜ'ye teknik gezi
YEREL

AFYON KOCATEPE ÖĞRENCİLERİNDEN KMÜ'YE TEKNİK GEZİ
Karaman'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

KARAMAN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü
YEREL

MEVLANA'NIN KONYA'YA GELİŞİNİN 789. YIL DÖNÜMÜ

EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...