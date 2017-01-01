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Seydişehir rengarenk çiçeklere büründü

28 Nisan 2017 Cuma, 11:55
Seydişehir rengarenk çiçeklere büründü
Seydişehir rengarenk çiçeklere büründü

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, ilçenin dört bir tarafını çiçeklerle süslüyor.
Her mevsime özel çiçeklendirme çalışmalarıyla Seydişehir'in görselliğine renk katan Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte mevsime özel çiçek dikimlerine başladı. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarda, yaz mevsimi için dikilen bodrum papatyası, vapur dumanı, kadife, yer minesi, papatya gibi çiçekler sadece şehri süslemekle kalmıyor aynı zamanda şehrin yeşiline ton katıyor. Seydişehir'de peyzaj ve çevre düzenlemesi konusunda ilçeye yakışır görüntüler ve güzellikler sunmak hedefinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hedeflerimiz doğrultusunda göbek ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirerek görsel anlamda estetik bir görüntü kazandırdıklarını kaydetti.
Başkan Tutal, "Seydişehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri olarak önceki yıllarda peyzaj ve çevre düzenlemesinde belediye önü, Seyitharun Bulvarı, kaymakamlık önünde bir çalışma yapmıştık. 2017 yılının bahar döneminde aynı bölgede çiçeklendirme çalışmalarını takım arkadaşlarımız başlattı. Daha güzel, yaşanabilir, sosyal çevreye duyarlı ve çevreci bir ilçe olma noktasında hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun için katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mevsimine uygun rengarenk çiçekleri ana arterler, rekreasyon alanları, parklar, kavşaklar ve refüjlerde dikimlerine devam edileceği sözlerine ekledi.
(US-AH-Y)

28.04.2017 12:03:52 TSI
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