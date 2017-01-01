28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çerkezköy'e mobil destek

28 Nisan 2017 Cuma, 11:58
Çerkezköy'e mobil destek
Çerkezköy'e mobil destek

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kızılpınar Mahallesinde bir tane olan PTT Şubesinde sürekli yaşanan yoğunluk nedeniyle ortaya çıkan tepkilere mobil çözüm üretildi. Mahallede haftanın 5 günü PTT otobüsü ile vatandaşlara mobil hizmet verilecek.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden dolayı her yıl göç alan Çerkezköy'ün en kalabalık mahallesi olan Kızılpınar'da nüfus 30 bine dayandı. Artan nüfus ile beraber hizmet de isteyen Kızılpınar Mahallesinde yetersiz olan PTT şubesine çare bulundu.
Her gün yüzlerce vatandaşın doğalgaz, su, elektrik, telefon, HGS ve maaş işlemlerini yapıldığı PTT Şubesinde yaşanan yoğunluğa vatandaşların verdiği tepkiye PTT Tekirdağ Başmüdürlüğü duyarsız kalmadı. PTT Mobil Gezici Şube mahallede hizmete girdi. Mobil şube, haftanın 5 günü sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Cami yanında hizmet verecek.
(UA-MEF-Y)

28.04.2017 12:07:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çorlu Belediyesi 2017 Yılı Yatırım Toplantısı
YEREL

ÇORLU BELEDİYESİ 2017 YILI YATIRIM TOPLANTISI
Sokak hayvanları için yapılan çalışmalar öğrencilerle paylaşıldı
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILDI
Yürüyen minibüsü müzik evine çevirdi
YEREL

YÜRÜYEN MİNİBÜSÜ MÜZİK EVİNE ÇEVİRDİ
Alternatif Sahne'de Latin ateşi
YEREL

ALTERNATİF SAHNE'DE LATİN ATEŞİ
Malkara TSO ve Ticaret Borsası üyelerine finansman semineri
YEREL

MALKARA TSO VE TİCARET BORSASI ÜYELERİNE FİNANSMAN SEMİNERİ
Hayrabolu'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı
YEREL

HAYRABOLU'DA ÇİFTÇİLERE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...