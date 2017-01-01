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Kamil Saraçoğlu, Başkan Fatma Şahin'in konuğu oldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 'Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı' hakkında bilgi alış verişinde bulunmak için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahini makamında ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce Gastronomi alanında 'Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in başvuru süreci ve ağa üye olmanın önemi hakkında bilgiler verdi.

Saraçoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahine, 'Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı' için bugüne kadar yapılan çalışmaları anlatarak, çini ve diğer el sanatlarının Kütahya için önemine değinerek geliştirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

Görüşmede Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun yanında, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Birim Başkanı İskender Leblebici yer aldı.

'Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı' için karşılıklı işbirliği protokolü için mutabakat sağlanan toplantının sonunda, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşılıklı hediye takdiminde bulundu. (EFE)



28.04.2017 12:13:28 TSI

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