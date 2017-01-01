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Beyşehir'deki park ve bahçelerde mesai hız kazandı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:08
Beyşehir'deki park ve bahçelerde mesai hız kazandı
Beyşehir'deki park ve bahçelerde mesai hız kazandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasının ardından park ve bahçeler ile yeşil alanlarda çalışmalar hız kazandı.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bahar dönemi ile birlikte sahada daha yoğun çalışmaya başladığını söyledi. Başkan Özaltun, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personelin de Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde mesai yapmaya başlamadığını ayrıca ilçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde de çok değişik alanlarda faaliyet yürütüldüğünü de belirtti.
Ekiplerin, yeni çalışma sezonunda ilçede yaşayan vatandaşların yaşam standardını daha da yükseltmeye yönelik tüm çalışmaları sahaya inerek sergilediğini de ifade eden Başkan Özaltun, "Gerek ilçe merkezindeki mahallelerde, gerekse taşradaki yerleşim merkezlerimizde bahar dönemi ile birlikte genel bir mıntıka ve bahar temizliği yapılırken, ağaçlar ve gül dipleri çapalanıyor. Beyşehir Gölü kıyılarında da sahil temizliği yürütülüyor. Bunların yanı sıra parklarımız ve yol kenarları yabani otlardan arındırılırken, Konya ve Isparta çevre yolu üzerindeki refüjlerde de çimlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde, Antalya Caddesi, Anıt meydanı ve Vuslat Parkı'ndaki mazılar tıraşlanarak daha güzel bir görünüm vermesi sağlanıyor. Kültürpark'ta ise deforme olan bölgelerde lokal çimlendirme çalışmaları devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte bundan sonraki günlerde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizi, sahanın her alanında, park ve bahçelerde, yeşil alanlarda daha çok mesai yürütürken görebilmek mümkün olacaktır" dedi.
(BG-AH-Y)

28.04.2017 12:17:10 TSI
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