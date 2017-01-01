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Düzce Belediyesi kız basketbol takımı Burhaniye ile karşılaşacak



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyespor Kız Basketbol takımı Kadınlar Basketbol 2.Ligi (KB2L) Eleme Grubu 10.hafta maçında kendi salon ve seyircisi önünde Burhaniye Belediyespor ile karşılaşacak.

Düzce Belediyespor Kız Basketbol takımı play off mücadelesinde 29 Nisan tarihinde 18 Temmuz spor salonunda Burhaniye Belediyespor ile maç yapacak. Bu maça kadar kız basketbol takımının 6 takımlı play off grubunda 9 maçta 5 galibiyetle 14 puanı bulunuyor. Lig grubunda üçüncülüğü garantileyen Belediyespor bu maçtan da mutlak galibiyet bekliyor.

(AY)



28.04.2017 12:17:22 TSI

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