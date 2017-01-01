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Çorlu Belediyesi 2017 Yılı Yatırım Toplantısı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediyesinin 2017 yılı yatırım toplantısına katılarak projeler hakkında bilgiler aldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları İbrahim İçöz, Feyzi Ünal ile daire başkanları ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Çorlu ilçesindeki 2017 Yılı Yatırım Programı, tamamlanan alt yapı ve üst yapı yatırımları değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Çorlu ilçesinde de hizmetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "2017 yılında da Çorlu ilçesinde, Çorlu Belediyesiyle beraber hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(YG-MK-Y)



28.04.2017 12:19:20 TSI

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