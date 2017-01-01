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İkiz güreşçilerden Başkan Sami Yavaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü ikiz güreşçileri ve antrenör Cem Özden Belediye Başkanı Sami Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Özellikle 2017 yılında elde ettikleri başarılar ile göz dolduran ikizlerden Hasan Hüseyin Atay 14 yaş grubu Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.sü ,Halil İbrahim Atay 13-14 yaş grubu Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu, 14-15 yaş Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü oldu. Bu başarılarından dolayı ikizleri tebrik eden Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Güreşçilerimiz için elimizden gelen desteği veriyoruz onlarda bizi böyle güzel dereceler alarak mutlu ediyorlar. Başta aileleri ve antrenörleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. 14-15 Yaş Avrupa Şampiyonası Milli Takım Kampına seçilen Halil İbrahim Atay'ı da ayrıca kutlarım" dedi.

(GD)



28.04.2017 12:19:37 TSI

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