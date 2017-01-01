28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bağlar Belediyesi'nin kültür ve sanat kayıtları başladı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:15
Bağlar Belediyesi'nin kültür ve sanat kayıtları başladı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi kültür ve sanat alanlarında her yıl düzenlediği kurs kayıtları kapsamında bu yıl bahar dönemi kurslarını başlattı.
Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bahar dönemi kurs kayıtları başladı. Kültür ve sanat alanlarında verilecek olan kurslardan 08 yaş ve üzerindeki her birey kayıt yapabilir. Alanlarında uzman olan eğitmenler tarafından verilecek kurslardan çocuk, genç ve yetişkinler ayrı ayrı sınıflarda ders alacaktır. Gitar, resim, bağlama, arbane, çocuk ritm, kaval, satranç ve halk dansları alanlarında kurslar verilecektir. Kurslar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün merkezinde ve Yeniköy, Mevlana Halit ve Kaynartepe Halk Evleri'nde verilecektir.
Kayıt başvurularının DEDAŞ karşısında bulunan Ayşe Şan Parkı Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde alınacağı belirtildi.
(İHA-AKK-Y)

28.04.2017 12:24:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dicle Nehri yatağında atık temizliği
YEREL

DİCLE NEHRİ YATAĞINDA ATIK TEMİZLİĞİ
DÜ Hastaneleri birinci genel kurulunu gerçekleştirdi
YEREL

DÜ HASTANELERİ BİRİNCİ GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Kayapınar'da temizlik denetimi
YEREL

KAYAPINAR'DA TEMİZLİK DENETİMİ
DÜ Halk Oyunları ekibi Türkiye finaline katılmaya hak kazandı
YEREL

DÜ HALK OYUNLARI EKİBİ TÜRKİYE FİNALİNE KATILMAYA HAK KAZANDI
Bağlar'a yeni bir yeşil alan daha eklendi
YEREL

BAĞLAR'A YENİ BİR YEŞİL ALAN DAHA EKLENDİ
Amed Sportif'de bilet fiyatları belli oldu
YEREL

AMED SPORTİF'DE BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Diyarbekirspor'dan taraftarlara çağrı
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI
Diyarbakır'da 524 polis görevden uzaklaştırıldı
YEREL

DİYARBAKIR'DA 524 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bakır levhaları tabloya dönüştürüyor
YEREL

BAKIR LEVHALARI TABLOYA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Başkan Özkan'dan anlamlı ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÖZKAN'DAN ANLAMLI ZİYARET
Başkan Atilla: &quot;Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ATİLLA: "GENÇLERİMİZİN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Büyükşehir Belediyesinden uçurtma şenliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN UÇURTMA ŞENLİĞİ
AK Parti teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ TEŞEKKÜR ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Çermik polisi dolandırıcı şebekesini çökertti
YEREL

ÇERMİK POLİSİ DOLANDIRICI ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...