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Sağlıksız kanalizasyon hatları yenilendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçe merkezinde 4 sokakta yaptığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarıyla vatandaşları sağlıklı altyapıya kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilçelerin eskiyen altyapılarını sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ, Sarıgöl ilçe merkezinde yer alan Mimar Sinan Mahallesinin tüm kanalizasyon şebekesini daha modern ve kullanışlı hale getirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, mahallenin Çetin, Günbatı, Varol ve Kartal sokaklarındaki yaklaşık bir kilometrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını tamamladılar. Mevcut hat bulunmayan bölgelerde de sıfırdan hat döşenmesiyle birlikte, Mimar Sinan Mahallesinin eski kanalizasyon sisteminden kaynaklı sıkıntılar tamamen ortadan kaldırıldı. MASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla sağlıklı şebekeye kavuşan mahalle sakinleri, sıklıkla arıza yaratan eski hatlardan kurtuldukları için memnun olduklarını söyleyerek yapılan hizmetler için MASKİ'ye teşekkür etti.

(SC-Y)



28.04.2017 12:25:10 TSI

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