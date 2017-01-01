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Emniyetten broşürlü uyarı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis(TDP) Büro Amirliği tarafından 'dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel istismar ve oto hırsızlık' olaylarına karşı vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Fatsa'da galericilerin yoğun olduğu Kurtuluş Mahallesi ve farklı mahallerde bulunan esnaflara ve vatandaşlara broşürler dağıtan Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara önemli bilgiler verdiler.



Galericiler özellikle uyarıldı

Çalıntı otoya karşı galerici esnafını uyaran TDP görevlileri, "Yetkili bayiler aracılığı ile satılan araçları tercih edin. Belgeler ile oto üzerindeki şasi motor numarası bilgilerinin aynı olup olmadığına bakın. Motorlu araç tescil belgesindeki bilgilerin doğruluğunu internetten e-devletten kontrol edin. Oto satın alırken kontak ve kilit sistemlerinde oynama var mı yok mu kontrol edin. Yedek anahtarını almayı unutmayın. Şüpheli durumlarda polisi arayın" dediler.

(AA-SLH-Y)



28.04.2017 12:26:31 TSI

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