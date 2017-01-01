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Milletvekili Hürriyet, Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesini ziyaret etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Türk Kültür Sanat-Sen Marmara Şube Başkanı Ayhan Zeren, Kocaeli Şube Başkanı Turgut Dursun, Türk Yerel Hizmet-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ülfet Alnıaçık da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, referandum sonuçlarına göre ülkenin yarısının bu anayasayı istemediğini dile getirerek, "Alınan sonuçlar işin sağı solu olmadığını göstermiştir. Bu yeni modelde ülkemizin yarınıyla ilgili endişelerim iki kart daha artmıştır. Anayasa sonuçları bu ülkeyi karpuz gibi ikiye böldü. Anayasa ülkenin yarısının istemediği bir anayasa. Bununla ülke yönetilmez. Doğru bir yargı mekanizması olmadan insanlara güven sağlayamazsınız. Şaibe olmasaydı sonuç böyle çıkmazdı ve şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından alınan karara da değinen Milletvekili Hürriyet, "AKPM'nin aldığı karar Türkiye'nin 13 yıl geriye gitmesi demektir. Bunun üstesinden birilerine eyyy demekle gelemeyiz. Ancak, dokuz aylık OHAL süresince telafisi imkansız şeyler yaşandı. Zamanında gerek FETÖ gerekse PKK konusunda ne söylediysek haklı çıktık. İktidar keşke bizleri dinleseydi de, bu sonuçlar yaşanmasaydı" açıklamasında bulundu.

(İG-RFK-Y)



28.04.2017 12:30:20 TSI

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