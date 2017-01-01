28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit Hasan Yıldırım'ın ailesine ziyaret

28 Nisan 2017 Cuma, 12:21
Şehit Hasan Yıldırım'ın ailesine ziyaret
Şehit Hasan Yıldırım'ın ailesine ziyaret

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Vali Mustafa Toprak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Tüfenkci ve Vali Toprak beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür v. Rasim Bulut ve diğer yetkililer ile birlikte şehit Yıldırım'ın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesindeki baba evine gerçekleştirdikleri taziye ziyaretinde şehidin yakınları tarafından karşılandılar
Bakan Tüfenkci, baba Fuat ve anne Melike Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi ve şehidin ailesiyle bir süre görüştü.
Vali Toprak'ta şehidin anne ve babasına tekrar taziyelerini ileterek her zaman için, her sıkıntılarında devletin tüm imkanları ile birlikte yanlarında olduklarını ifade ederek şehidin ruhunun şad, mekanının cennet olması dileklerini tekrar ileterek Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler ile birlikte buradan ayrıldılar.
(MT-OE-Y)

28.04.2017 12:30:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minibüsün çarptığı itfaiye eri öldü
YEREL

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İTFAİYE ERİ ÖLDÜ
Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL

MALATYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
Yılanın soktuğu genç kız için askeri helikopter havalandı
YEREL

YILANIN SOKTUĞU GENÇ KIZ İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na doğru
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI'NA DOĞRU
Malatya'da 7 kaçak yakalandı
YEREL

MALATYA'DA 7 KAÇAK YAKALANDI
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına Darendeli güreşçiler damgasını vurdu
YEREL

ABA GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA DARENDELİ GÜREŞÇİLER DAMGASINI VURDU
Battalgazi Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
İnönü Üniversitesi Futbol Kulübü'nün satılması gündemde
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FUTBOL KULÜBÜ'NÜN SATILMASI GÜNDEMDE
Minik yetenekler yarıştı
YEREL

MİNİK YETENEKLER YARIŞTI
Yeşilyurt Belediyespor'da gelecek sezon planlamasına başlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA GELECEK SEZON PLANLAMASINA BAŞLANDI
Emekliye ayrılan Önal'a şeref belgesi verildi
YEREL

EMEKLİYE AYRILAN ÖNAL'A ŞEREF BELGESİ VERİLDİ
Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
&quot;Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları&quot; sempozyumu
YEREL

"GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM HATİP OKULLARI" SEMPOZYUMU
Ustalar çıraklara deneyimlerini aktardı
YEREL

USTALAR ÇIRAKLARA DENEYİMLERİNİ AKTARDI
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü açılıyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
&quot;O kupayı Malatya'ya getireceğiz&quot;
YEREL

"O KUPAYI MALATYA'YA GETİRECEĞİZ"
Büyükşehir Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışması yapıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SANCAKTAR MEZARLIĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR
MTSO Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

MTSO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...