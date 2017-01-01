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Şehit Hasan Yıldırım'ın ailesine ziyaret



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MALATYA (İHA) - Vali Mustafa Toprak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Tüfenkci ve Vali Toprak beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür v. Rasim Bulut ve diğer yetkililer ile birlikte şehit Yıldırım'ın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesindeki baba evine gerçekleştirdikleri taziye ziyaretinde şehidin yakınları tarafından karşılandılar

Bakan Tüfenkci, baba Fuat ve anne Melike Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi ve şehidin ailesiyle bir süre görüştü.

Vali Toprak'ta şehidin anne ve babasına tekrar taziyelerini ileterek her zaman için, her sıkıntılarında devletin tüm imkanları ile birlikte yanlarında olduklarını ifade ederek şehidin ruhunun şad, mekanının cennet olması dileklerini tekrar ileterek Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler ile birlikte buradan ayrıldılar.

(MT-OE-Y)



28.04.2017 12:30:30 TSI

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