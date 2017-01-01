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Sağlık çalışanına mesai arkadaşlarından son görev

28 Nisan 2017 Cuma, 12:22
Sağlık çalışanına mesai arkadaşlarından son görev
Sağlık çalışanına mesai arkadaşlarından son görev

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kansere yenik düşen sağlık personeline Bafra Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Bafra Devlet Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Edibe Cingöz, 6 ay önce yakalandığı kansere yenik düştü. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edibe Cingöz'ün cenazesi Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinden alınarak Bafra Devlet Hastanesine getirildi. Hastane önünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.
Uzm. Dr. Barış Tükenmez, "Genel Yoğum Bakım Servisinde 3 yıldır birlikte görev yapıyorduk. Görevini güler yüzlü, şefkatle, yardımseverlik ve özveriyle yapardı. Yoğun bakım hastalarına kendi annesi, babası, kardeşiymiş gibi bakar şefkat gösterirdi. Tüm çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde ve saygılıydı.6 aydır tedavi gördüğü, mücadele ettiği zamansız ve amansız hastalığa yenik düştü. Bugün kız kardeşimizi, çalışma arkadaşımızı ebediyete uğurluyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.
Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Kılınç ise, "Hastanemiz yoğum bakımda 3 yıldır görev yapan hizmetli Edibe hanımın yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten hastanemizin en riskli biriminde, özellikle hayat mücadelesi veren hastalarımıza özveri ile hizmet etmiştir. Hem hastaları hem bizleri hem de tüm yöneticilerimizi memnun etmiştir. Bizler vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz, Alah da kendisinden razı olsun. Eşine, çocuklarına yakınlarına ve tüm biz çalışanlarımıza Allah sabırlar versin" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Edibe Cingöz'ün cenazesi mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına alınarak Büyükpazar Camisi'ne götürüldü. Cenaze, cuma namazına müteakip Bafra Asri Mezarlıkta defnedilecek.
Hastane önünde düzenlenen törene Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Davut Çepni, Dr. Hüseyin Çapoğlu, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Alkan, hastanede görev yapan doktor ve mesai arkadaşları katıldı.
(ŞU-SLH-Y)

28.04.2017 12:31:06 TSI
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