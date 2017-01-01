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DÜ Hastaneleri birinci genel kurulunu gerçekleştirdi



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DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri birinci genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda faaliyet raporuna ilişkin bilgiler veren hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, tüp bebek, iyot ve ozon tedavi merkezlerinin ile ruh ve toplum sağlık merkezinin hayata geçirilmesinin hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri, birinci genel kurul toplantısını, Rektör Prof. Dr. Talip Gül başkanlığında gerçekleştirdi. Başhekimlik konferans salonunda yapılan toplantıya Hastaneler üst kurulu katıldı. Toplantıda gündem ile ilgili konuşan hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, faaliyet raporu hakkında sinevizyon eşliğinde kapsamlı bir bilgi sundu. Kadiroğlu, sunumunda genel kurulun yılda iki kez toplandığını hatırlatarak, genel kurul toplantılarında her kesimden gelen önerilerin de değerlendirildiğini söyledi.



Yeni merkezlerin açılması hedefler arasında

DÜ Hastanelerinin misyon, vizyon ve temel değerlerini anlatan Kadiroğlu, daha sonra kalite standartları ve stratejileri ile çalışan ve hasta memnuniyeti hedefleri ve diğer konularda belirledikleri toplam 39 hedef hakkında bilgi verdi. Çalışanların memnuniyetinde hedeflerinin yüzde 70'in üzerine çıkarılmasının, radyoloji randevularının üç günden daha fazla uzamamasının, laboratuar rutin tetkiklerinin de 4 saat içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflediğini belirten Kadiroğlu, tüp bebek, iyot ve ozon tedavi merkezlerinin kurulması, yılda bir milyon lira teknolojik yatırım yapılması, ruh ve toplum sağlık merkezini hayata geçirilmesi, öğretim elemanı sayısını yılda en az yüzde 20 artırmasının da hedefleri arasında yer aldığını söyledi.



"Biz bir aileyiz"

Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Talip Gül, "Genel kurul üyelerinin büyük kısmı buradadır. Arkadaşların öneri, temennileri ve eleştirileri varsa söylesinler. Biz bir aileyiz. Farklı fikirler çıkabilir. Onları da dinlemek isteriz" dedi.

Ardından söz alan kurlu üyeleri öneri ve temennilerini dile getirdi.

(EEI-AKK-Y)



28.04.2017 12:34:03 TSI

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