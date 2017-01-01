28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gogler Akçakoca'da

28 Nisan 2017 Cuma, 12:26
Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gogler Akçakoca'da
Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gogler Akçakoca'da

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas Gogler, Türk mutfağını çok beğendiğini belirterek "Türkiye'de uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki yemek kültürünü dünyaya aktarmak son derece önemli. Bu gelişmiş damak kültürünün ayrıca tüm dünyaya öğretilmesi gerekiyor" dedi.
Bolu'da gerçekleştirilecek olan 32. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivaline katılmak üzere 15 ülkeden Türkiye'ye gelen festival komitesi üyesi 50 kişilik grup, Akçakoca'daki bir restoranda yemek yedi. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas Gogler, 15 farklı ülkenin şefler birliği başkanları ve farklı ülkelerden çok sayıda gurme, Mengen' de yapılacak aşçılık festivalinden bir gün önce Akçakoca'ya gelerek şef hünerlerini sergilediler. Yurt dışından gelen özel misafirlere, kendilerine özel hazırlanan levrek füme balık ve ızgarada pişirilmiş tavuk sote ikram edildi. Akçakoca Kamelya restoranın şef aşçıları tarafından kendilerini için hazırlanan levrek fümeleri afiyetle yiyen damak ustalarına, restoran işletmecisi tarafından çeşitli yöresel ürün sepetleri de hediye edildi.
WACS Başkanı Thomas Gogler, Türk mutfağını çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'deki yemek kültürünü her zaman dünyaya aktarmak çok önemli. Bu gelişmiş damak kültürünün her ülkeye öğretilmesi gerekiyor. Türkiye'yi evim olarak görüyorum. Yarınki festivalde de komite başkanlığı yapacağım. Hem eğlenerek hem de farklı yemeklerden tadarak değerlendirmelerde bulunacağım. Benim de uzun yıllar sektör içinde çalıştığım Türkiye'nin yemek kültürünü her zaman dünyaya aktarmak oldukça önemli. Bu sebeple Türkiye'de olmaktan son derece memnunum" şeklinde konuştu.
Türk ve Avrupa mutfağının birbirine benzer özellikleri olduğunu belirten Gogler, "Türk ve Avrupa mutfağı ortak ve aynı temellere dayalı mutfaklardır. Geleneksel yemekleri tattığım mekanlar benim için çok değerli. Türk mutfağı çok değerli, çok kültürlü, eski ve modern. Çok spesiyal, atmosferi çok iyi. Yabancı mutfaklardaki Türk aşçılar da çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.
Gogler, açıklamasının ardından restoranın aşçı ve şeflerine teşekkür ederek, birliğin rozetini taktı.
Birlikte yenen leziz yemeklerin ardından ise Kamelya Restoranın işletmecileri tarafından, tüm konuklara yöresel tatların içinde yer aldığı hediye sepetleri takdim edildi.
(TT-AY)

28.04.2017 12:34:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce Belediyesi kız basketbol takımı Burhaniye ile karşılaşacak
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ KIZ BASKETBOL TAKIMI BURHANİYE İLE KARŞILAŞACAK
Brode sanayicileri bir araya geldi
YEREL

BRODE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ
Batı Karadeniz'de yoğun sis
YEREL

BATI KARADENİZ'DE YOĞUN SİS

WACS Başkanı Gogler:
YEREL

WACS BAŞKANI GOGLER:
3. Uluslararası Ticaret Ulusal Konseyi çalıştayı
YEREL

3. ULUSLARARASI TİCARET ULUSAL KONSEYİ ÇALIŞTAYI
Düzce Üniversitesi'nde &quot;Bithynia Bölgesi&quot; anlatıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE "BİTHYNİA BÖLGESİ" ANLATILDI
Balıkçı barınağına hayırsever desteği
YEREL

BALIKÇI BARINAĞINA HAYIRSEVER DESTEĞİ
Düzce Üniversitesi'nde &quot;Bosna Hersek'te Ormancılık&quot; konulu konferans
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE "BOSNA HERSEK'TE ORMANCILIK" KONULU KONFERANS
Düzce Üniversitesi'nden &quot;Kare Kare Düzce'de Bahar&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN "KARE KARE DÜZCE'DE BAHAR" FOTOĞRAF SERGİSİ
Engelliler bir günlüğüne üniversiteli oldu
YEREL

ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE ÜNİVERSİTELİ OLDU
Düzce'deki zehirlenme iddiası
YEREL

DÜZCE'DEKİ ZEHİRLENME İDDİASI
Düzce'de engellilerin sorunları konuşuldu
YEREL

DÜZCE'DE ENGELLİLERİN SORUNLARI KONUŞULDU
Kalıcı konutlardaki oyun parkları yenileniyor
YEREL

KALICI KONUTLARDAKİ OYUN PARKLARI YENİLENİYOR
Düzce'de ölü yunusların karaya vurması
YEREL

DÜZCE'DE ÖLÜ YUNUSLARIN KARAYA VURMASI
Düzce'de yan yol giderlerinde temizlik yapıldı
YEREL

DÜZCE'DE YAN YOL GİDERLERİNDE TEMİZLİK YAPILDI
Düzce Üniversitesi Rektörü ögrenci temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÖGRENCİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tenis il birinciliği ödülleri verildi
YEREL

TENİS İL BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler başlıklı panel düzenlendi
YEREL

ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER BAŞLIKLI PANEL DÜZENLENDİ
Akçakoca'da çevre düzenleme çalışmaları başladı
YEREL

AKÇAKOCA'DA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Düzce Üniversitesi'nde engelsiz yaşam festivali düzenlendi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE ENGELSİZ YAŞAM FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Turizm sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi
YEREL

TURİZM SEMPOZYUMU ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ekstil fabrikasında yangın tatbikatı
YEREL

EKSTİL FABRİKASINDA YANGIN TATBİKATI
Akçakoca'da sokaklar yenileniyor
YEREL

AKÇAKOCA'DA SOKAKLAR YENİLENİYOR
Sokak hayvanları aşılandı
YEREL

SOKAK HAYVANLARI AŞILANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnsan vücudu hakkında ilginç gerçekler!
SAĞLIK

VÜCUDU KILLI OLANLAR YAŞADI! BU BİLGİ SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...
  • 4 YSK resmen açıkladı! İşte il il referandum sonuçları...