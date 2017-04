YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gogler Akçakoca'da

Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gogler Akçakoca'da



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas Gogler, Türk mutfağını çok beğendiğini belirterek "Türkiye'de uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki yemek kültürünü dünyaya aktarmak son derece önemli. Bu gelişmiş damak kültürünün ayrıca tüm dünyaya öğretilmesi gerekiyor" dedi.

Bolu'da gerçekleştirilecek olan 32. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivaline katılmak üzere 15 ülkeden Türkiye'ye gelen festival komitesi üyesi 50 kişilik grup, Akçakoca'daki bir restoranda yemek yedi. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas Gogler, 15 farklı ülkenin şefler birliği başkanları ve farklı ülkelerden çok sayıda gurme, Mengen' de yapılacak aşçılık festivalinden bir gün önce Akçakoca'ya gelerek şef hünerlerini sergilediler. Yurt dışından gelen özel misafirlere, kendilerine özel hazırlanan levrek füme balık ve ızgarada pişirilmiş tavuk sote ikram edildi. Akçakoca Kamelya restoranın şef aşçıları tarafından kendilerini için hazırlanan levrek fümeleri afiyetle yiyen damak ustalarına, restoran işletmecisi tarafından çeşitli yöresel ürün sepetleri de hediye edildi.

WACS Başkanı Thomas Gogler, Türk mutfağını çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'deki yemek kültürünü her zaman dünyaya aktarmak çok önemli. Bu gelişmiş damak kültürünün her ülkeye öğretilmesi gerekiyor. Türkiye'yi evim olarak görüyorum. Yarınki festivalde de komite başkanlığı yapacağım. Hem eğlenerek hem de farklı yemeklerden tadarak değerlendirmelerde bulunacağım. Benim de uzun yıllar sektör içinde çalıştığım Türkiye'nin yemek kültürünü her zaman dünyaya aktarmak oldukça önemli. Bu sebeple Türkiye'de olmaktan son derece memnunum" şeklinde konuştu.

Türk ve Avrupa mutfağının birbirine benzer özellikleri olduğunu belirten Gogler, "Türk ve Avrupa mutfağı ortak ve aynı temellere dayalı mutfaklardır. Geleneksel yemekleri tattığım mekanlar benim için çok değerli. Türk mutfağı çok değerli, çok kültürlü, eski ve modern. Çok spesiyal, atmosferi çok iyi. Yabancı mutfaklardaki Türk aşçılar da çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Gogler, açıklamasının ardından restoranın aşçı ve şeflerine teşekkür ederek, birliğin rozetini taktı.

Birlikte yenen leziz yemeklerin ardından ise Kamelya Restoranın işletmecileri tarafından, tüm konuklara yöresel tatların içinde yer aldığı hediye sepetleri takdim edildi.

