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Çocuk hakları çalıştayı Akçakoca'da yapıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Çocuk Hakları Komitesi çalışmaları kapsamında, Çocuk Hakları Çalıştayı Eylem Planı Programı Akçakoca'da yapıldı.

Çalıştaya Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Akçakoca Kaymakamı Yasin ÖztürK, İl Müdürü Zeki Yıldırım katıldı. Çalıştay, Düzce Çocuk Hakları Komitesinin tanımı ile ilgili sunum ile başladı. aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü denetimindeki Neslim Barış Şubesi Kreş ve Gündüz Bakımevi çocuklarının hazırladığı dans gösterisi ve Kafkas ekibinin dans gösterisi büyük beğeni topladı. Çalıştaya Düzce, Bolu, Ankara, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa ve Konya illerinden Çocuk Hakları Komite Üyesi toplam 120 çocuk katıldı. Çocuk Hakları Komitesi üye çocukların katılımı farklı konularda ekipler oluşturuldu. A masası "Çocuğa Karşı Uygulanan Şiddet ve İstismarla Mücadele", B Masası "Çocuk Haklarında Farkındalık Düzeyinin Arttırılması ve Suriyeli Çocuklar", C Masası "Bağımlılık ve Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele", D Masası "Çocuk İşçiliği İle Mücadele" konularında masalar oluşturuldu. Çalıştay sonunda yapılan çalışmalar ile eylem planı oluşturulması planlanmakta.

(TT-AY)



28.04.2017 12:37:43 TSI

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