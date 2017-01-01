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Antalya OSB'ye üçüncü çevre ödülü



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ANTALYA (İHA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Solar Çamur Kurutma Tesisi, Çevre Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, çevre dalında aldığı ödül sayısını üçe çıkardı. Antalya OSB'nin Türkiye'de hibrit olma özelliğiyle bir ilk olan Solar Çamur Kurutma Tesisi, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Çevre Sorunları Araştırma Merkezi'nin (AKÇAM) bu yıl 20'ncisini düzenlediği Çevre Hizmet Ödülleri 2016'da, 'Antalya Ölçeğinde 2016 yılı Çevre Hizmet Ödülüne' layık görüldü. Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül töreninde Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih İncir'e ödülü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.



Türkiye'nin örnek OSB'si

Antalya OSB'nin Türkiye'nin örnek OSB'lerinden biri olduğunu ve çevre konusundaki hassasiyetinin söz konusu ödül ile bir kez daha kanıtlanmış olduğunu belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeğinde farklı kategorilerde değerlendirmelerin yapıldığı, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş, katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüllerin değerlendirilmesi ulusal bir danışma kurulu tarafından yapılmıştır. Bölgemiz Arıtma Tesisi Solar Çamur Kurutma Tesisiyle Antalya Bölgesinde çevremizin korunmasında üstlendiği öncü rol sebebiyle bu ödüle layık görülmüştür" dedi.



Üçüncü çevre ödülü

Antalya OSB'nin çevre konusunda yaptığı çalışmalarla Atıksu Arıtma Tesisinin En Çevreci Tesis Ödülüne, çevreci uygulamalar sebebiyle de En Temiz Organize Sanayi Bölgesi Ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Bahar, "Bölgemize üçüncü çevre ödülünü kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



Çamur sorununa çözüm

Projenin, farklı kurutma teknolojilerinin titizlikle incelenerek coğrafi şartların, düşük enerji ve işletme maliyetlerinin de gözetilerek gerçekleştirildiğini aktaran Bahar, "Projemizin sürdürülebilir ve çevre dostu bir proje olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Doğal kaynakların hızla tüketildiği dünyamızda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasına iyi bir örnek teşkil eden tesisimiz, ülkemizde ve Antalya'da yaşanan çamur sorununun çözümüne de önemli bir katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 12:38:15 TSI

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