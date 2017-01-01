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Başkan Doğan: "Söylediklerim bir bir gerçekleşiyor"



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gümüşhaneliler Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Gülez ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Gümüşhaneliler Vakfımızın gençlik kollarını burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Vakfın kurucu başkanı olarak verdiğimiz ilk yemeğimizde kadınlara gençlerimize yönelik faaliyetlerimizin ve projelerimizin olacağını, gün gelecek vakfımıza ait bir iş merkezimizin olacağını söylemiştim. Yine o konuşmamda kadın kollarımızın ayrı, gençlik kollarımızın ayrı faaliyetler yapacağını, hep birlikte faydalı çalışmalara imza atılacağını da belirtmiştim. Çok şükür ki bu söylediklerim, hayallerimiz bir bir gerçekleşiyor. Şimdi sizleri görünce duygulanıyor ve gururlanıyorum. Bugün çok şükür iyi bir noktaya geldik" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Doğan, "STK'lar devlet dışı organizasyonlar olup demokrasiye önemli katkıları bulunmaktadır. Bu oluşumların temeli gönüllülük esasına dayandığı ve tabandan gelen bir birliktelik olduğu için devletimiz ve şehirlerimiz için çok büyük bir fırsattır. Hem demokrasinin kalitesini ve katılımcılığı arttırıyor hem de demokratik sistemde bir güç oluşmasını sağlıyor. Gençlerimizin bu tür oluşumların içine giriyor olması heyecan verici. Şuanda yaptığınız çalışmanın önemini ilerde anlayacaksınız. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz" diye konuştu.

Gümüşhaneliler Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Gülez ise konuşmasında, "Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Gençlik Kolları olarak yeni yeni yönetimimizle birlikte başkanımızı ziyaret ederek fikir ve görüşlerinden faydalanmak istedik" ifadelerini kullandı.

Vakıf Başkanı Gülez, Başkan Doğan'ı 5 Mayıs Cuma günü gerçekleştirecekleri sıra gecesine de davet etti.

(İG-GY-Y)



28.04.2017 12:39:25 TSI

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