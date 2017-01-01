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Kartepe'de renkli alt geçitler



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ilçedeki alt geçitlerde görüntü kirliliğini önlemek ve kent estetiğine uygun hale getirmek için bakım ve onarım çalışması başlattı.

Kent estetiğinin ön planda tutulduğu çalışmada alt geçitlerin kullanım alanları geliştiriliyor. Özellikle transit geçişin yaşandığı karayolu ve demiryolu güzergahındaki alt geçitleri mercek altına alan Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü boya ekipleri alt geçitleri estetik görünüme kavuşturmak için boya çalışması başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "İlçemiz sınırlarındaki görsel algı ve işlevsellik de bunlardan biri. Ataevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki alt geçitte uygulamamız beğeni toplarken bu çalışma ile Kartepe ilçe kültürünü pekiştirmesini" dedi.

(İG-GY-Y)



28.04.2017 12:39:53 TSI

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