YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nayir: "En silik mürekkep, en güçlü hafızadan iyidir"

Nayir: "En silik mürekkep, en güçlü hafızadan iyidir"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Eğitimci, Yazar, şair Nusret Güler'i makamında kabul etti.

Ziyarette, Bengisu-Özlenen Düşler adlı ilk şiir kitabını Vali Ahmet H. Nayir'e takdim eden Nusret Güler çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Nusret Güler'i tebrik eden Vali Ahmet H. Nayir yazma alışkanlığının önemine dikkat çekti.

Bilgilerin geleceğe aktarılmasında en etkili yolun yazıdan geçtiğini belirten Vali Nayir, "Birçok tarihçiye göre tarih yazının icadıyla başlar. Bugün geçmişimizi, geçmişin deneyimlerini, kuşaktan kuşağa aktarılan pek çok bilginin en doğru halini yazılı eserler sayesinde biliyoruz. Güzel bir Çin Atasözü var; 'En silik mürekkep, en güçlü hafızadan iyidir.' Dolayısıyla okuma alışkanlığı kadar yazma alışkanlığını kazanmak ve kazandırmak da çok önemli. Yazma alışkanlığı hem çok yönlü ve yaratıcı düşünmenin önünü açacak, hem de bilginin her çeşidine ulaşma yönünde insana bir gayret kazandıracaktır. Bizim okuyan, gerçeğin peşine düşen, araştıran, sorgulayan ve yazan bir nesile ihtiyacımız var. Bunun için de hem eğitimcilerimize hem de ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yazma konusunda cesaretlendirmeli, onlara bu noktada yol gösterici olmalıyız" dedi. (EFE)



28.04.2017 12:46:41 TSI

NNNN

