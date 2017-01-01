28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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AK Parti'den Memur-Sen'e teşekkür ziyareti

28 Nisan 2017 Cuma, 12:38
AK Parti'den Memur-Sen'e teşekkür ziyareti
AK Parti'den Memur-Sen'e teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum oylanması sonrasında teşekkür ziyaretlerine Memur-Sen 'den başladı.
Ünlü'ye, İl Başkan Yardımcıları Murat Özcan ve Ahmet Alsat da eşlik etti. Memur-Sen Başkanı Muammer Karaman ve yönetimiyle buluşan Dündar Ünlü, halk oylaması süresince vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür etti. Ünlü, konuşmasında, yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkenin engelsiz koşuyla yatırımların hızlanarak devam edeceğini söyledi.
(MEB-MET-Y)

28.04.2017 12:47:00 TSI
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