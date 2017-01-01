AK Parti'den Memur-Sen'e teşekkür ziyareti
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum oylanması sonrasında teşekkür ziyaretlerine Memur-Sen 'den başladı.
Ünlü'ye, İl Başkan Yardımcıları Murat Özcan ve Ahmet Alsat da eşlik etti. Memur-Sen Başkanı Muammer Karaman ve yönetimiyle buluşan Dündar Ünlü, halk oylaması süresince vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür etti. Ünlü, konuşmasında, yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkenin engelsiz koşuyla yatırımların hızlanarak devam edeceğini söyledi.
(MEB-MET-Y)
28.04.2017 12:47:00 TSI
NNNN